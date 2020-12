Cashback per i rimborsi di Stato “Spendete 1500 euro, ne riavrete 150”. Ma va in tilt (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mentre l’operazione Cashback apre ufficialmente i battenti, l’app IO – principale strumento di accesso al programma di rimborsi – va in tilt per il grandissimo numero di accessi. Eppure, le alternative non mancano. Non si può dire che l’operazione Cashback sia partita nel migliore dei modi. Se da una parte la risposta da parte degli L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mentre l’operazioneapre ufficialmente i battenti, l’app IO – principale strumento di accesso al programma di– va inper il grandissimo numero di accessi. Eppure, le alternative non mancano. Non si può dire che l’operazionesia partita nel migliore dei modi. Se da una parte la risposta da parte degli L'articolo proviene da Leggilo.org.

BentivogliMarco : Quando l'innovazione la si ingaggia in qualche aperitivo e' normale usare il digitale con approccio burocratico.… - Mov5Stelle : CASHBACK DI NATALE, SUPERATI I 6 MILIONI DI DOWNLOAD PER L'APP IO Domani parte il #cashback di Natale. Per usufrui… - Palazzo_Chigi : Dall’8 al 31 dicembre con Extra Cashback di Natale ti bastano 10 acquisti con carte di credito, carte di debito, pr… - LilianaArmato : RT @anubi_matt: Gli Italiani e la riservatezza quando conviene Quasi 10 milioni di download per l'App del #cashback Avessero promesso s… - MilkoSichinolfi : RT @anubi_matt: Gli Italiani e la riservatezza quando conviene Quasi 10 milioni di download per l'App del #cashback Avessero promesso s… -