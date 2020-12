Cashback e bonus di Natale 2020, ecco come funziona: primi rimborsi dal prossimo febbraio e possibile proroga al 6 gennaio 2021 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) È partita lo scorso 8 dicembre l’operazione Cashback legata al bonus di Natale 2020. L’iniziativa è conosciuta anche come bonus bancomat e permette un extra rimborso riguardante le spese relative alle prossime festività ed effettuate entro il 31 dicembre. Nei primi giorni di avvio si sono registrati oltre sette milioni di download dell’App IO, ma non sono mancati rallentamenti e disservizi. Il forte flusso di adesioni ha probabilmente preso in contropiede gli stessi tecnici che lavoravano all’operazione. PagoPA e SIA S.p.a., che si occupano dell’infrastruttura tecnologica necessaria a sostenere l’operazione, hanno spiegato di avere in corso diverse attività di potenziamento del sistema. L’obiettivo è di garantire la funzionalità dell’App a quegli ... Leggi su notizieora (Di mercoledì 9 dicembre 2020) È partita lo scorso 8 dicembre l’operazionelegata aldi. L’iniziativa è conosciuta anchebancomat e permette un extra rimborso riguardante le spese relative alle prossime festività ed effettuate entro il 31 dicembre. Neigiorni di avvio si sono registrati oltre sette milioni di download dell’App IO, ma non sono mancati rallentamenti e disservizi. Il forte flusso di adesioni ha probabilmente preso in contropiede gli stessi tecnici che lavoravano all’operazione. PagoPA e SIA S.p.a., che si occupano dell’infrastruttura tecnologica necessaria a sostenere l’operazione, hanno spiegato di avere in corso diverse attività di potenziamento del sistema. L’obiettivo è di garantire lalità dell’App a quegli ...

MatteoRichetti : Volevo scrivere qualcosa sulle centinaia di messaggi arrivati riguardo il fallimento del sistema di cashback e dell… - GaetanoBresci9 : RT @PaoloBorg: Bonus mobilità sito salta Cashback sito salta Arcuri ha detto che le prenotazioni per il vaccino si faranno tramite app Augu… - lbacilieri : Considerando quanti si sono registrati per il cashback direi di fare la stessa cosa con Immuni... 1 € di premio pe… - NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - Profilo3Marco : RT @myrtamerlino: Dopo il sito dell'#INPS, dopo le difficoltà del click day per il bonus mobilità, potevamo farci mancare l'#appIO in tilt?… -