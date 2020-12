Cashback, come rovinarsi un giorno di festa per 150 euro... (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alle tre e un quarto di questa notte è finito il mio calvario con la app Io, iniziato il 7 dicembre, per entrare tra i beneficiari del Cashback. Quando succede che riesci ad inserire i dati della tua carta di credito, dopo aver già consegnato allo Stato l’iban del conto, ti prende anche un po’ di straniamento. Ma non potevo dormire? In fondo, ma molto in fondo, ti chiedi perché lo hai fatto. Se va bene dal tracciamento di tutto quel che ho a febbraio si potranno ricavare 150 euro, non proprio una botta di vita. La risposta (non a me) ce la dovrebbero dare Conte e a seguire altri politici più riflessivi oltre a sociologi, psicologici, massmediologi. Sarà che ci piacciono le lotterie, sarà che ormai, complice la pandemia, stiamo sempre online, ci organizziamo la vita, ordiniamo la spesa, ascoltiamo ricette di cucina, cerchiamo risposte mediche, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alle tre e un quarto di questa notte è finito il mio calvario con la app Io, iniziato il 7 dicembre, per entrare tra i beneficiari del. Quando succede che riesci ad inserire i dati della tua carta di credito, dopo aver già consegnato allo Stato l’iban del conto, ti prende anche un po’ di straniamento. Ma non potevo dormire? In fondo, ma molto in fondo, ti chiedi perché lo hai fatto. Se va bene dal tracciamento di tutto quel che ho a febbraio si potranno ricavare 150, non proprio una botta di vita. La risposta (non a me) ce la dovrebbero dare Conte e a seguire altri politici più riflessivi oltre a sociologi, psicologici, massmediologi. Sarà che ci piacciono le lotterie, sarà che ormai, complice la pandemia, stiamo sempre online, ci organizziamo la vita, ordiniamo la spesa, ascoltiamo ricette di cucina, cerchiamo risposte mediche, ...

