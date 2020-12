Carolyn Smith: i figli non sono arrivati, il grazie di Raimondo Todaro per averlo cresciuto (Foto) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Quando Carolyn Smith era più giovane avrebbe fatto di tutto per avere dei figli, si è poi rassegnata ed è diventata mamma di tanti ragazzini, come Raimondo Todaro (Foto). Il ballerino di Ballando con le Stelle ha un messaggio per Carolyn Smith, ospite di Oggi è un altro giorno; la ringrazia per averlo cresciuto. Si emoziona lei che appare sempre così forte ma che ha una sensibilità rara. “Quel giorno in cui avevo 10 anni e venni nella tua scuola di danza per fare lezione con te ho subito capito che davanti avevo una leonessa” racconta Todaro che confessa anche che è stata lei a dargli la forza durante il dance show di superare l’operazione e il momento successivo con grande energia. E’ a lei che ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Quandoera più giovane avrebbe fatto di tutto per avere dei, si è poi rassegnata ed è diventata mamma di tanti ragazzini, come). Il ballerino di Ballando con le Stelle ha un messaggio per, ospite di Oggi è un altro giorno; la ringrazia per. Si emoziona lei che appare sempre così forte ma che ha una sensibilità rara. “Quel giorno in cui avevo 10 anni e venni nella tua scuola di danza per fare lezione con te ho subito capito che davanti avevo una leonessa” raccontache confessa anche che è stata lei a dargli la forza durante il dance show di superare l’operazione e il momento successivo con grande energia. E’ a lei che ha ...

