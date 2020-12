Carolyn Smith | età | altezza | peso | origini | primo e secondo marito | la malattia

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il suo talento l’ha portata al successo internazionale.è un’acclamata ballerina e coreografa di origine scozzese, molto nota nel nostro paese soprattutto per il ruolo di esperta giudice a Ballando con le stelle. Ha iniziato a ballare con la danza classica a soli 5 anni. Inoltre in passato ha anche praticato con successo l’atletica leggera e la ginnastica artistica nella nazionale scozzese. Durante l’adolescenza sono arrivati i primi traguardi nella danza,si è presto specializzata in balli latinoamericani. A 15 anni si è classificata al settimo posto agli Europei per poi partecipare a molte altre competizioni del settore, come i Campionati del mondo, il Blackpool Dance Festival e il Glam Slam. Poi, nel 1982, l’amore l’ha portata in Italia. Curiosi di conoscerla ...