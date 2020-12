Card Bassetti | la salute sta tornando

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) PERUGIA, 09 DIC - "Cari sacerdoti, cari fratelli e sorelle, ormai da qualche giorno sono convalescente qui in episcopio, e vedo che lentamente lasta, e certi guai causati dal Covid ...

Parla della sua dura malattia dovuta al covid, del volere sentirsi vicino agli ammalati, soprattutto a quelli sottoposti a dura prova. Ringrazia il Signore, il Cardinale di Perugia e presidente della ...(ANSA) – PERUGIA, 09 DIC – Il prossimo sarà "un Natale molto particolare, ma non più triste": così il cardinale Gualtiero Bassetti in un messaggio alla comunità diocesana. Per ...