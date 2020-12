Caos pensioni, manca il contante alle Poste: “Inaccettabile” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alcuni pensionati hanno ricevuto solo una parte delle loro pensioni a causa dell’assenza di contante agli sportelli, i sindacati protestano. Il 2020 è stato un anno particolarmente difficile per i pensionati. L’esplosione della pandemia da Covid-19 ne ha infatti limitato i movimenti, gli ha impedito di vedere figli e nipoti per buona parte dell’anno e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alcuni pensionati hanno ricevuto solo una parte delle loroa causa dell’assenza diagli sportelli, i sindacati protestano. Il 2020 è stato un anno particolarmente difficile per i pensionati. L’esplosione della pandemia da Covid-19 ne ha infatti limitato i movimenti, gli ha impedito di vedere figli e nipoti per buona parte dell’anno e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

pier_molinengo : Caos sulle #pensioni: mancano i contanti negli uffici postali e gli assegni non vengono pagati. Una semplice mancan… - TrendOnline : Caos sulle #pensioni: mancano i contanti negli uffici postali e gli assegni non vengono pagati. Una semplice mancan… - bisagnino : 'Non abbiamo tutti i contanti'. Ed è caos su queste pensioni - Italia_Notizie : 'Non abbiamo tutti i contanti'. Ed è caos su queste pensioni -

Ultime Notizie dalla rete : Caos pensioni "Non abbiamo tutti i contanti". Ed è caos su queste pensioni ilGiornale.it Caos pensioni, manca il contante alle Poste: “Inaccettabile”

Alcuni pensionati hanno ricevuto solo una parte delle loro pensioni a causa dell'assenza di contante agli sportelli, i sindacati protestano.

Serie TV dicembre 2020: 8 titoli da vedere assolutamente

Serie TV di dicembre 2020: la serialità chiude in bellezza con tanti nuovi titoli interessanti per un binge watching massivo. Gli 8 appuntamenti da non perdere.

Alcuni pensionati hanno ricevuto solo una parte delle loro pensioni a causa dell'assenza di contante agli sportelli, i sindacati protestano.Serie TV di dicembre 2020: la serialità chiude in bellezza con tanti nuovi titoli interessanti per un binge watching massivo. Gli 8 appuntamenti da non perdere.