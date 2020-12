Campania. Pazienti oncologici deceduti dopo interventi inutili, arrestato primario della nota clinica (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Campania. Morti anomale nella clinica Tortortella di Salerno, arrestato il primario. Manette ai polsi per Carmine Napolitano, primario della struttura accusato di omicidio plurimo colposo. Secondo gli investigatori il medico avrebbe sottoposto i suoi Pazienti a interventi ad alto rischio di complicanza o totalmente inutili. Nell’ambito della stessa inchiesta è stato sospeso dal servizio Marco L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 9 dicembre 2020). Morti anomale nellaTortortella di Salerno,il. Manette ai polsi per Carmine Napolitano,struttura accusato di omicidio plurimo colposo. Secondo gli investigatori il medico avrebbe sottoposto i suoiad alto rischio di complicanza o totalmente. Nell’ambitostessa inchiesta è stato sospeso dal servizio Marco L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

