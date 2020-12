Calendario 2021 GT Italiano | dettagli gare e piste

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) ACI Sport rilascia ildel GT. A pochi giorni dalla fine del campionato tricolore GT, che ha coronato AF Corse nel campionato Endurance e VSR nel campionato Sprint, sono ufficiali le date della 19esima edizione della competizione. Tra le tappe invediamo il ritorno del circuito ennese di Pergusa.GT, tra ritorni e conferme ecco ledel campionato ACI Sport rilascia ildel GTche segnerà l’inizio della 19esima stagione della competizione. Saranno sempre due campionati distinti, quello Endurance e quello Sprint, composti complessivamente da quattroa testa per un totale di otto ...

Era già circolata una prima bozza durante il weekend scorso in occasione dell’ultimo round di Vallelunga, ma ora è ufficiale: saranno otto gli appuntamenti del Campionato Italiano Gran Turismo nel 202 ...Motomondiale 2021 - Il calendario provvisorio della MotoGP (clicca qui per visualizzarlo) non include al momento il circuito di Brno, uno di quelli più apprezzati dai piloti, almeno fino a qualche ann ...