Calciomercato Roma, il Benfica insidia Bruno Peres. Le ultime (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Roma deve difendersi dagli assalti portoghesi per Bruno Peres: il terzino brasiliano sembra aver trovato nuova linfa sotto Fonseca La Roma deve difendersi dagli assalti per Bruno Peres. Il terzino brasiliano è finito nel mirino del Benfica, secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola. Un vecchio pallino Bruno Peres che era stato cercato dai lusitani già nel 2018. Secondo il quotidiano portoghese l'operazione potrebbe essere favorita dall'arrivo in giallorosso del direttore sportivo Tiago Pinto, ex ds proprio del Benfica.

