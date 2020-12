Calciomercato Juventus, il campione torna a casa: Real Madrid defilato (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Calciomercato Juventus, sorpasso al Real Madrid: il campione è pronto a tornare dove la sua carriera ha preso il via Sono ore di grande entusiasmo in casa Juventus. Ieri sera, i bianconeri guidati da Cristiano Ronaldo hanno trionfato al Camp Nou contro un Barcellona irriconoscibile, guadagnandosi la prima posizione nel girone di Champions League. Pirlo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020), sorpasso al: ilè pronto are dove la sua carriera ha preso il via Sono ore di grande entusiasmo in. Ieri sera, i bianconeri guidati da Cristiano Ronaldo hanno trionfato al Camp Nou contro un Barcellona irriconoscibile, guadagnandosi la prima posizione nel girone di Champions League. Pirlo L'articolo proviene da Inews.it.

calciomercatoit : #Juventus, 99 milioni in panchina tra #Chiesa e #Kulusevski: la scelta di #Pirlo che va 'contro' #Paratici ??… - junews24com : Calciomercato, Camavinga chiede la cessione al Rennes - - calciomercatoit : ?? #Juventus, dal #RealMadrid via libera per #Pogba ?? ?? via @mirkocalemme ?? #CMITmercato ??… - infoitsport : Calciomercato Juventus, non solo Pogba | Che intreccio col Real! -