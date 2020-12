Calcio femminile, Champions League 2020-2021: Juventus-Lione 2-3, le bianconere da applausi allo Stadium, ma vittoria francese (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una grande partita per la Juventus nell’andata dei sedicesimi di finale della Champions League 2020-2021 di Calcio femminile. Le campionesse d’Italia, opposte alle pluri-campionesse d’Europa del Lione, hanno disputato un incontro di grande qualità, ma sono state costrette a cedere alla distanza alle francesi, vittoriose per 3-2. Per la prima volta in ambito europeo nello stadio di proprietà Sara Gama e compagne hanno cercato di gettare il cuore oltre l’ostacolo, giocando alla pari per larghi del confronto. Guarino, che deve fare a meno di Pedesen, punta su Giuliani tra pali, difesa a quattro composta da Hyryynen e Boattin sugli esterni e da Gama e Sembrant al centro. In zona mediana Galli, Caruso e Cernoia compongono la cerniere di centrocampo e in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una grande partita per lanell’andata dei sedicesimi di finale delladi. Le campionesse d’Italia, opposte alle pluri-campionesse d’Europa del, hanno disputato un incontro di grande qualità, ma sono state costrette a cedere alla distanza alle francesi, vittoriose per 3-2. Per la prima volta in ambito europeo nello stadio di proprietà Sara Gama e compagne hanno cercato di gettare il cuore oltre l’ostacolo, giocando alla pari per larghi del confronto. Guarino, che deve fare a meno di Pedesen, punta su Giuliani tra pali, difesa a quattro composta da Hyryynen e Boattin sugli esterni e da Gama e Sembrant al centro. In zona mediana Galli, Caruso e Cernoia compongono la cerniere di centrocampo e in ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio femminile Calcio femminile che esordio per Marta Varriale con la Como Women Prima Como Juventus Women sconfitta dal Lione in Champions League. Ma quanti applausi per le bianconere

Nel calcio conta la sostanza, si sa, ma anche la forma può rivelarsi un fattore encomiabile in relazione alle prospettive future. E la Juventus Women ...

Webinar dedicato alle ragazze giovedi 10 alle 20.30: "L'allenamento a distanza"

Prosegue l’attività del Settore Giovanile grigiorosso: visto il recente successo ottenuto dai webinar di “Gioventù Grigiorossa” è stato organizzato per la serata di domani, giovedì 10 dicembre, un nuo ...

