Calcio estero, dal tonfo Barça al futuro di Pogba: gli aggiornamenti del 9 dicembre (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tutte le news di Calcio estero Live: Calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo E’ la prova superba della Juventus, trascinata da Cristiano Ronaldo, a riempire questa mattina le prime pagine della stampa spagnola. ‘CR7 fa sprofondare il Barça nell’abisso’ scrive Marca, con Diario Sport che sottolinea il ‘Calvario‘ e il momento difficile che stanno affrontando Messi e compagni in questa stagione. Koeman e la squadra travolti dalle critiche, con il presidente ad interim del Barça, Oscar Tusquets, che ha comunque confermato in panchina il tecnico olandese ai microfoni del Chiringuito TV: «Koeman continuerà il suo lavoro al Barcellona». Intanto, come riporta il Mundo Deportivo, Frankie de Jong sarebbe finito nuovamente nel mirino del Bayern Monaco per il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tutte le news diLive:mercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo E’ la prova superba della Juventus, trascinata da Cristiano Ronaldo, a riempire questa mattina le prime pagine della stampa spagnola. ‘CR7 fa sprofondare ilnell’abisso’ scrive Marca, con Diario Sport che sottolinea il ‘Calvario‘ e il momento difficile che stanno affrontando Messi e compagni in questa stagione. Koeman e la squadra travolti dalle critiche, con il presidente ad interim del, Oscar Tusquets, che ha comunque confermato in panchina il tecnico olandese ai microfoni del Chiringuito TV: «Koeman continuerà il suo lavoro al Barcellona». Intanto, come riporta il Mundo Deportivo, Frankie de Jong sarebbe finito nuovamente nel mirino del Bayern Monaco per il ...

Mister Gasperini tra i primi tre al mondo, merito del suo calcio spettacolo

Il tecnico dell’Atalanta è tra i primi tre allenatori al mondo pur senza aver vinto nulla, ma gli estimatori all’estero sono parecchi Intitolato al leggendario ct campione del Mondo nel ’34 e nel ’38, ...

Il tecnico dell'Atalanta è tra i primi tre allenatori al mondo pur senza aver vinto nulla, ma gli estimatori all'estero sono parecchi Intitolato al leggendario ct campione del Mondo nel '34 e nel '38, ...