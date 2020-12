Cala il sipario sulla Virtus Roma | Toti ritira la squadra dal campionato di basket di Serie A Se ne vanno 60 anni di storia e successi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sessant’di, una Coppa dei Campioni, uno scudetto e tanti cestisti di primissimo livello che ne hanno vestito la canotta e calcato il parquet. Sei decenni di passione – in tutti i sensi – spazzati via in una notte, dopo una lunga agonia e un bonifico da 35mila euro mai emesso. La Pallacanestronon esiste più. Almeno non la società che poteva esporre con orgoglio i sette stendardi che ogni fine settimana venivanoti giù dal tetto del PalaEur. Il presidente giallorossoblu, il costruttoreno Claudio, non ha pagato la rata da accordata dalla Federper la permanenza inA/1 e l’hata dal. Autoescludendo definitivamente la compagine capitolina ...