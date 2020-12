Cafiero De Raho: "Contrasto a mafie e corruzione sta funzionando molto bene" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Il sistema di Contrasto alle mafie nell'accesso a finanziamenti e appalti nell'ambito dell'emergenza coronavirus "credo che stia funzionando e anche molto bene: sono state numerosissime le indagini che hanno evidenziato i movimenti delle organizzazioni criminali e dei pregiudicati per reati di mafia". Lo ha detto il procuratore nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, intervenendo a #UNLOCK IT, seconda edizione di SUDeFUTURI, organizzato dalla Fondazione Magna Grecia, che si tiene da oggi all'11 dicembre in diretta streaming dal Palazzo dell'Informazione di AdnKronos, in piazza Mastai a Roma. Intervistato dal giornalista Paolo Mieli, il procuratore ha sottolineato che "numerose sono state le individuazioni di pregiudicati, a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Il sistema diallenell'accesso a finanziamenti e appalti nell'ambito dell'emergenza coronavirus "credo che stiae anche: sono state numerosissime le indagini che hanno evidenziato i movimenti delle organizzazioni criminali e dei pregiudicati per reati di mafia". Lo ha detto il procuratore nazionale Antimafia, FedericoDe, intervenendo a #UNLOCK IT, seconda edizione di SUDeFUTURI, organizzato dalla Fondazione Magna Grecia, che si tiene da oggi all'11 dicembre in diretta streaming dal Palazzo dell'Informazione di AdnKronos, in piazza Mastai a Roma. Intervistato dal giornalista Paolo Mieli, il procuratore ha sottolineato che "numerose sono state le individuazioni di pregiudicati, a ...

9/12, GIORNATA INTERNAZIONALE ANTICORRUZIONE

Istituita nel 2003 dall'Assemblea Generale ONU; Alle 18:00 una videoconferenza sul canale You Yube della Farnesina | Attualità ...

