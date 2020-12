Buschini: Regione Lazio scommette sul green con eco bonus auto (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roman- “Al via il bando, finanziato con un milione di euro, per contributi ai cittadini residenti nei comuni della Valle del Sacco e nell’agglomerato di Roma per la sostituzione delle automobili inquinanti.” “Si possono ricevere, a fondo perduto, contributi che vanno da un minimo di 1.000 a un massimo di 3.500 euro cumulabili con altri incentivi. La Regione Lazio scommette sulle politiche green per combattere l’inquinamento atmosferico”. Cosi’ in un comunicato il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini in merito al bando “Eco bonus auto” pubblicato dall’assessorato all’Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, ambiente e risorse Naturali della Regione ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roman- “Al via il bando, finanziato con un milione di euro, per contributi ai cittadini residenti nei comuni della Valle del Sacco e nell’agglomerato di Roma per la sostituzione dellemobili inquinanti.” “Si possono ricevere, a fondo perduto, contributi che vanno da un minimo di 1.000 a un massimo di 3.500 euro cumulabili con altri incentivi. Lasulle politicheper combattere l’inquinamento atmosferico”. Cosi’ in un comunicato il presidente del Consiglio regionale del, Mauroin merito al bando “Eco” pubblicato dall’assessorato all’Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, ambiente e risorse Naturali della...

Regione Lazio, Buschini: ecobonus da mille a 3500 euro per i residenti nella Valle del Sacco

"Al via il bando, finanziato con un milione di euro, per contributi ai cittadini residenti nei comuni della Valle del Sacco e nell’agglomerato di Roma per la sostituzione delle automobili inquinanti.

