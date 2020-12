'Buoni alimentari a Lentini, a che punto siamo?', Il M5S interroga l'amministrazione comunale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I due esponenti pentastellati ricordano come con il decreto 'Ristori ter', pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 novembre scorso, all'articolo 2 "Misure urgenti di solidarietà alimentare", ha ... Leggi su siracusanews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I due esponenti pentastellati ricordano come con il decreto 'Ristori ter', pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 novembre scorso, all'articolo 2 "Misure urgenti di solidarietà alimentare", ha ...

repubblica : Reggio Calabria, reddito di cittadinanza e buoni alimentari agli uomini del clan. 185 persone denunciate [di Alessi… - Notiziedi_it : Covid, buoni alimentari per le famiglie in difficolta: settemila richieste in un giorno - ComunePisa : #Pisa Emergenza Coronavirus, tornano i #BuoniAlimentari Otto linee telefoniche e un indirizzo mail dedicato. Oltre… - lavocemanduria : Disagi della pandemia, il Comune pronto ad erogare 269mila euro di buoni alimentari per le famiglie… - PisaToday : Emergenza Covid, al via le domande per i Buoni alimentari: tutte le informazioni utili -

Ultime Notizie dalla rete : Buoni alimentari Buoni alimentari per le famiglie in difficoltà NonSoloContro Agropoli, in vista del Natale si accendono le luci e la… solidarietà (VIDEO)

Il Covid non spegne le luci natalizie nel comune di Agropoli, dove ieri il sindaco Adamo Coppola, in occasione della festività dell’Immacolata, ha voluto accendere le installazioni luminose seppur in ...

Lavagna: buoni spesa, rettifica dell’orario di consegna

Il Sindaco Dott. Gian Alberto Mangiante comunica ai cittadini, che si trovano in situazioni di difficoltà e non riescono a provvedere all’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità, a s ...

Il Covid non spegne le luci natalizie nel comune di Agropoli, dove ieri il sindaco Adamo Coppola, in occasione della festività dell’Immacolata, ha voluto accendere le installazioni luminose seppur in ...Il Sindaco Dott. Gian Alberto Mangiante comunica ai cittadini, che si trovano in situazioni di difficoltà e non riescono a provvedere all’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità, a s ...