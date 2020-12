Bufera in casa Atalanta, spogliatoio spaccato dopo la lite Gasperini-Gomez: voci di dimissioni dell’allenatore (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’Atalanta rischia di rovinare il momento più entusiasmante della storia del club, è scoppiato un caso tra Gasperini ed il Papu Gomez che potrebbe condizionare anche il resto del gruppo. I nerazzurri si preparano per la partita di Champions League contro l’Ajax, la squadra di Gasperini ha bisogno di un punto per staccare il pass per gli ottavi di finale della competizione. L’11 bergamasco ha dimostrato di poter disputare partite veramente entusiasmanti, ma anche di rischiare brutte figure quando scende in campo senza la giusta cattiveria. I margini di miglioramento sono ancora molto importanti e si possono raggiungere i migliori risultati, ma un caso rischia di sconvolgere la tranquillità del gruppo. La lite Gasperini-Papu Gomez (Photo by Emilio Andreoli/Getty ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’rischia di rovinare il momento più entusiasmante della storia del club, è scoppiato un caso traed il Papuche potrebbe condizionare anche il resto del gruppo. I nerazzurri si preparano per la partita di Champions League contro l’Ajax, la squadra diha bisogno di un punto per staccare il pass per gli ottavi di finale della competizione. L’11 bergamasco ha dimostrato di poter disputare partite veramente entusiasmanti, ma anche di rischiare brutte figure quando scende in campo senza la giusta cattiveria. I margini di miglioramento sono ancora molto importanti e si possono raggiungere i migliori risultati, ma un caso rischia di sconvolgere la tranquillità del gruppo. La-Papu(Photo by Emilio Andreoli/Getty ...

L'Atalanta rischia di rovinare veramente tutto, sarebbe scoppiate una lite tra Gasperini ed il Papu Gomez. Circolano voci di dimissioni ...

Tensione in casa Atalanta alla vigilia del match con l'Ajax, ipotesi dimissioni per il tecnico Gasperini: le ultime ...

