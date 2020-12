Brooklyn Beckham ha già firmato l’accordo prematrimoniale con Nicola Peltz (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Per molti era il matrimonio più atteso del 2021. E invece, stando a quanto riportato dai tabloid, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz avrebbero deciso di spostare la cerimonia all’anno successivo, per evitare ogni tipo di pericolo legato alla pandemia di coronavirus. «Inizialmente avevano detto agli amici di tenersi pronti per il prossimo settembre», ha rivelato una fonte al Mirror. «Poi però hanno cambiato idea». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Per molti era il matrimonio più atteso del 2021. E invece, stando a quanto riportato dai tabloid, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz avrebbero deciso di spostare la cerimonia all’anno successivo, per evitare ogni tipo di pericolo legato alla pandemia di coronavirus. «Inizialmente avevano detto agli amici di tenersi pronti per il prossimo settembre», ha rivelato una fonte al Mirror. «Poi però hanno cambiato idea».

ModaCorriere : Brooklyn Beckham, accordo prematrimoniale con la fidanzata Nicola Peltz per proteggere i soldi delle famiglie - DRepubblicait : Brooklyn Beckham e Nicola Peltz: un accordo prematrimoniale per proteggere il patrimonio delle famiglie [aggiorname… - TheAttitudeMag : RT @DRepubblicait: Brooklyn Beckham e Nicola Peltz: un accordo prematrimoniale per proteggere il patrimonio delle famiglie [aggiornamento d… - Corriere : Brooklyn Beckham, accordo prematrimoniale con la fidanzata Nicola Peltz - DRepubblicait : Brooklyn Beckham e Nicola Peltz: un accordo prematrimoniale per proteggere il patrimonio delle famiglie [aggiorname… -

Ultime Notizie dalla rete : Brooklyn Beckham Brooklyn Beckham, accordo prematrimoniale con la fidanzata Nicola Peltz per proteggere i soldi delle famiglie Corriere della Sera Brooklyn Beckham, accordo prematrimoniale con la fidanzata Nicola Peltz per proteggere i soldi delle famiglie

Il primogenito di David e Victoria e la figlia del magnate Usa si sposeranno l'anno prossimo e secondo l'accordo legale stipulato, in caso di separazione, ognuno se ne andrà con quello che ha investit ...

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz: un accordo prematrimoniale per proteggere il patrimonio delle famiglie

La giovane coppia ha dovuto rimandare le attese nozze al 2022. Ma Brooklyn e Nicola hanno già firmato un accordo prematrimoniale volto a preservare le rispettive fortune di famiglia. Che toccano cifre ...

Il primogenito di David e Victoria e la figlia del magnate Usa si sposeranno l'anno prossimo e secondo l'accordo legale stipulato, in caso di separazione, ognuno se ne andrà con quello che ha investit ...La giovane coppia ha dovuto rimandare le attese nozze al 2022. Ma Brooklyn e Nicola hanno già firmato un accordo prematrimoniale volto a preservare le rispettive fortune di famiglia. Che toccano cifre ...