Brexit | Merkel | ' Un accordo è ancora possibilie'

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Londra ha ceduto su alcune clausole che riguardano uno dei nodi più intricati, quello del confine Nordirlandese e oggi Boris Johnson volerà a Bruxelles per un incontro in serata con la presidente ...

MediasetTgcom24 : Brexit, la Merkel: 'C'è ancora una possibilità per un accordo' #brexit - Giornaleditalia : Brexit, ultimi tentativi di intesa. Merkel: c'è ancora una chance - SATELITLGTVUSA1 : RT @Rvaticanaitalia: E' ancora possibile 'un buon accordo' post-#Brexit. Lo sostiene il premier britannico, Boris #Johnson, che stasera sar… - Rvaticanaitalia : E' ancora possibile 'un buon accordo' post-#Brexit. Lo sostiene il premier britannico, Boris #Johnson, che stasera… - Affaritaliani : Brexit, ultimi tentativi di intesa. Merkel: c'è ancora una chance -

Ultime Notizie dalla rete : Brexit Merkel

Il premier britannico Boris Johnson ha detto che resta ancora molto da fare per arrivare a un accordo commerciale post-Brexit con l'Unione europea e che Bruxelles sta insistendo su alcune condizioni c ...Milano, 9 dic. (askanews) - Ultimi tentativi di dialogo per trovare una intesa fra Unione europea e Gran Bretagna ed evitare così una Brexit "no deal", senza accordi. Dopo il fallimento delle trattati ...