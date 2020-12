Brexit, Johnson-von der Leyen: cena della verità (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – Quando mancano meno di 20 giorni al 31 dicembre – deadline del periodo di transizione – Londra e Bruxelles sono all’ultimo lancio dei dadi di una partita iniziata nell’ormai lontano 2016 che non ha certo lesinato colpi di scena. Fino all’ultimo secondo dei negoziati si proverà a trovare la quadra. Qualora, però, non dovesse arrivasse l’attesa fumata bianca, i rapporti commerciali tra i due blocchi sarà disciplinato dalle regole generali dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, che farà tornare dogane e dazi. Tutto adesso è nelle mani del Primo Ministro del Regno Unito Boris Johnson che stasera incontrerà la Presidente della Commissione UE von der Leyen: in agenda, infatti, una cena di lavoro a Bruxelles che dovrebbe iniziare intorno alle 20. Secondo quanto si apprende, obiettivo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – Quando mancano meno di 20 giorni al 31 dicembre – deadline del periodo di transizione – Londra e Bruxelles sono all’ultimo lancio dei dadi di una partita iniziata nell’ormai lontano 2016 che non ha certo lesinato colpi di s. Fino all’ultimo secondo dei negoziati si proverà a trovare la quadra. Qualora, però, non dovesse arrivasse l’attesa fumata bianca, i rapporti commerciali tra i due blocchi sarà disciplinato dalle regole generali dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, che farà tornare dogane e dazi. Tutto adesso è nelle mani del Primo Ministro del Regno Unito Borische stasera incontrerà la PresidenteCommissione UE von der: in agenda, infatti, unadi lavoro a Bruxelles che dovrebbe iniziare intorno alle 20. Secondo quanto si apprende, obiettivo ...

L'epopea Brexit, che dovrebbe chiudersi il 31 dicembre, continua a tenere banco. Boris Johnson mercoledì sera è a Bruxelles, per un colloquio con la Presidente della Commissione europea, Ursula Von ...

