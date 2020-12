Brescia-Unicaja Malaga oggi: orario, tv, streaming, programma EuroCup basket (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo aver ritrovato il successo nell’ultimo turno di campionato contro la Fortitudo Bologna, la Leonessa Brescia scenderà in campo oggi alle 20.30 per vedersela contro l’Unicaja Malaga in un match valido per la fase a gironi di EuroCup 2020-2021. I lombardi, che dopo otto match disputati nella seconda competizione continentale sono in fondo al gruppo B con un record di 2-6, hanno assolutamente bisogno di un successo per continuare coltivare qualche speranza di passaggio alla fase successiva. I pronostici, ad ogni modo, non sono dalla parte di Brescia. Malaga ha vinto sei degli otto incontri disputati ed è prima nel girone, infatti. Gli spagnoli, inoltre, hanno una striscia aperta di cinque trionfi consecutivi e in Liga ACB, al momento, occupano il quinto posto. Sarà ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo aver ritrovato il successo nell’ultimo turno di campionato contro la Fortitudo Bologna, la Leonessascenderà in campoalle 20.30 per vedersela contro l’in un match valido per la fase a gironi di2020-2021. I lombardi, che dopo otto match disputati nella seconda competizione continentale sono in fondo al gruppo B con un record di 2-6, hanno assolutamente bisogno di un successo per continuare coltivare qualche speranza di passaggio alla fase successiva. I pronostici, ad ogni modo, non sono dalla parte diha vinto sei degli otto incontri disputati ed è prima nel girone, infatti. Gli spagnoli, inoltre, hanno una striscia aperta di cinque trionfi consecutivi e in Liga ACB, al momento, occupano il quinto posto. Sarà ...

