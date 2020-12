Brescia, uccise la moglie: assolto per 'delirio di gelosia' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) commenta lapresse assolto perché incapace di intendere e di volere a causa di un totale vizio di mente per 'un delirio di gelosia'. Si è chiuso così il processo davanti alla Corte d'Assise di Brescia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 9 dicembre 2020) commenta lapresseperché incapace di intendere e di volere a causa di un totale vizio di mente per 'undi'. Si è chiuso così il processo davanti alla Corte d'Assise di...

