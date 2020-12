Brescia, uccide la moglie nel sonno ma la corte lo assolve: Cristina Maioli ammazzata per gelosia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il caso di Brescia dove un uomo uccide la moglie si chiude: L’omicida viene assolto. La difesa chiede l’assoluzione appellandosi all’incapacità di intendere e di volere dell’uomo. Invece il PM Claudia Passalacqua pretende l’ergastolo. Arriva il verdetto finale. >> Tragedia a Torino: uccide la moglie e il figlio poi si suicida, gravissima l’altra figlia Brescia: L’omicidio di Cristina Maioli La vicenda risale all‘ottobre del 2019 a Brescia quando, Antonio Gozzini decide di uccidere la moglie Cristina Maioli. La donna era una rispettabile insegnate di una scuola superiore amata dagli alunni e dai colleghi. L’uomo di 80 anni che quel giorno decide di ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il caso didove un uomolasi chiude: L’omicida viene assolto. La difesa chiede l’assoluzione appellandosi all’incapacità di intendere e di volere dell’uomo. Invece il PM Claudia Passalacqua pretende l’ergastolo. Arriva il verdetto finale. >> Tragedia a Torino:lae il figlio poi si suicida, gravissima l’altra figlia: L’omicidio diLa vicenda risale all‘ottobre del 2019 aquando, Antonio Gozzini decide dire la. La donna era una rispettabile insegnate di una scuola superiore amata dagli alunni e dai colleghi. L’uomo di 80 anni che quel giorno decide di ...

