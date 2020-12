Botte al Pincio, l'annuncio in chat: "Rissa il prossimo sabato confermata al 100%". "Compro la lama" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I messaggi nella chat aperta ad hoc su Telegram dopo la maxi-scazzottata del 5 dicembre scorso, quando centinaia di adolescenti si erano dati appuntamento sulla terrazza di Villa Borghese per assistere alla discussione tra due 14enni. Ma se sabato scorso le "armi" sono stati... Leggi su repubblica (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I messaggi nellaaperta ad hoc su Telegram dopo la maxi-scazzottata del 5 dicembre scorso, quando centinaia di adolescenti si erano dati appuntamento sulla terrazza di Villa Borghese per assistere alla discussione tra due 14enni. Ma sescorso le "armi" sono stati...

La rissa dei ragazzini al Pincio: "Botte come al videogame e corsa ai like"

