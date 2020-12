Boschi vs Gruber a Otto e mezzo, scintille per le foto con Berruti (Video) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Più che Otto e mezzo, a qualcuno è sembrato un 48! Ironia a parte, nella puntata di ieri sera, martedì 8 dicembre 2020, c’è stato lo scontro tra Maria Elena Boschi e Lilli Gruber. La conduttrice, ormai da diversi anni in forza all’emittente targata Urbano Cairo, in puntata ha fatto qualche domanda all’ospite in studio e…apriti cielo! Le foto che ritraggono Boschi in compagnia del fidanzato Giulio Berruti, immortalati su un noto settimanale con la mascherina (sembrerebbe) abbassata, hanno acceso la tensione tra le due! Più nello specifico, in Video Lilli Gruber si è rivolta a Maria Elena Boschi commentando così le immagini che mostrano la capogruppo di Italia Viva insieme all’attore Berruti: «Avete la ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Più che, a qualcuno è sembrato un 48! Ironia a parte, nella puntata di ieri sera, martedì 8 dicembre 2020, c’è stato lo scontro tra Maria Elenae Lilli. La conduttrice, ormai da diversi anni in forza all’emittente targata Urbano Cairo, in puntata ha fatto qualche domanda all’ospite in studio e…apriti cielo! Leche ritraggonoin compagnia del fidanzato Giulio, immortalati su un noto settimanale con la mascherina (sembrerebbe) abbassata, hanno acceso la tensione tra le due! Più nello specifico, inLillisi è rivolta a Maria Elenacommentando così le immagini che mostrano la capogruppo di Italia Viva insieme all’attore: «Avete la ...

stanzaselvaggia : La sconfitta al referendum è il secondo momento peggiore della vita della Boschi dopo questa sua serata con la Gruber. #ottoemezzo - stanzaselvaggia : A proposito di Gruber vs Boschi, di solidarietà femminile e di soldatini di Italia Viva. - Adnkronos : #Boschi contro #Gruber: 'Mi ha sempre interrotta' - maluma65 : RT @stanzaselvaggia: A proposito di Gruber vs Boschi, di solidarietà femminile e di soldatini di Italia Viva. - Gabry_Pro : @poffare La conversazione è andata più o meno così: Gruber: Parliamo della crisi di governo Boschi: Mary had a litt… -