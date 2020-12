Boschi-Gruber, scintille in tv a 'Otto e mezzo' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Strascichi polemici dopo il battibecco tra Lilli Gruber e Maria Elena Boschi , ieri sera, a 'Otto e mezzo'. Durante la trasmissione di La7 la giornalista ha mostrato alcune foto pubblicate da Chi in ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Strascichi polemici dopo il battibecco tra Lillie Maria Elena, ieri sera, a ''. Durante la trasmissione di La7 la giornalista ha mostrato alcune foto pubblicate da Chi in ...

stanzaselvaggia : La sconfitta al referendum è il secondo momento peggiore della vita della Boschi dopo questa sua serata con la Gruber. #ottoemezzo - fattoquotidiano : Lite Boschi-Gruber in diretta: “A noi interessa come sono spesi soldi del Recovery”. “Avete minacciato crisi govern… - stanzaselvaggia : A proposito di Gruber vs Boschi, di solidarietà femminile e di soldatini di Italia Viva. - giando1962 : RT @stanzaselvaggia: A proposito di Gruber vs Boschi, di solidarietà femminile e di soldatini di Italia Viva. - marghetta : @stanzaselvaggia Ho riguardato e la #gruber non ha fatto altro che fare come fa SEMPRE con tutti gli ospiti. Quindi… -