Borse europee toniche in attesa della Brexit. Piazza Affari si allinea (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati del Vecchio Continente, mentre Piazza Affari appare più cauta, frenata da qualche vendita sui tech, che compensa la buona performance dei bancari. A sostenere i Listini continentali le speranze di un accordo sulla Brexit. A Milano ben accolto il voto sul MES, mentre resta in bilico il Piano Conte sul Recovery. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,211. Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell’1,58% a quota +114 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,54%. Tra le principali Borse europee tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dello 0,89%, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,29%, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati del Vecchio Continente, mentreappare più cauta, frenata da qualche vendita sui tech, che compensa la buona performance dei bancari. A sostenere i Listini continentali le speranze di un accordo sulla. A Milano ben accolto il voto sul MES, mentre resta in bilico il Piano Conte sul Recovery. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livellivigilia e si ferma a 1,211. Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell’1,58% a quota +114 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,54%. Tra le principalitonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dello 0,89%, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,29%, ...

