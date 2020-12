Borse europee in ordine sparso Debole Milano

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – Finale con segni contrastanti per le principali, alla vigilia di decisioni chiave della BCE sui nuovi sostegni all’economia. Continua a navigare sull’onda dell’incertezza Wall Street, con l’S&P-500, che riporta un -0,17%. Sul mercato valutario, prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%. L’Oro è in calo (-1,27%) e si attesta su 1.846,4 dollari l’oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 45,42 dollari per barile. Si riduce di poco lo spread, che si porta a +115 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,54%. Tra i listini europei bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,47%, sostanzialmente tonico Londra, che registra una plusvalenza dello 0,26%. Piccola ...