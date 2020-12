Bonus 110%, raddoppia il tetto di spesa per il fotovoltaico (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’Agenzia delle Entrate ha confermato il raddoppio dei massimali di spesa per l’installazione di impianti fotovoltaici e di batterie per l’accumulo energetico. Il limite di spesa di 48.000 euro per l’installazione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo non è cumulativo, ma riferito a ogni singolo intervento. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’Agenzia delle Entrate ha confermato il raddoppio dei massimali diper l’installazione di impianti fotovoltaici e di batterie per l’accumulo energetico. Il limite didi 48.000 euro per l’installazione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo non è cumulativo, ma riferito a ogni singolo intervento.

