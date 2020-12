Bonetti | A smart working affiancare smart living | riorganizzare spazi e regole sociali

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Lodeve essere affiancato allo. Non possiamo riprogettare l'organizzazione lavorativa se accanto non riorganizziamo". Così il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena, nel corso dell'evento 'Il ruolo delle donne nello sviluppo del Sud Italia' organizzato da Intesa Sanpaolo. "Lofunziona se ci sono servizi che lo affiancano" ed è necessaria "un'organizzazione complessiva del lavoro che lo inserisca in maniera più armonizzata per le persone", ha aggiunto