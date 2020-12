Bollettino Coronavirus del 9 Dicembre 2020 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) In data 9 Dicembre l’incremento nazionale dei casi è +0,72% (ieri +0,85%) con 1.770.149 contagiati totali, 997.895 dimissioni/guarigioni (+39.266) e 61.739 deceduti (+499); 710.515 infezioni in corso (-27.010). Ricordiamo che questa settimana i dati sono condizionati al ribasso, oltre che dal solito calo post weekend, anche dalle festività infrasettimanali e dalla conseguente minore attività di esecuzione e valutazione dei test. Elaborati 118.475 tamponi totali (ieri 149.232) con 50.932 nuovi casi testati (ieri 59.551); 12.756 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 10,76% (ieri 9,94% – target 2%) rapporto positivi/nuovi casi testati 25,04% (ieri 24,92% – target 3%). Ricoverati con sintomi -428 (29.653); terapie intensive -25 (3.320) con 152 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 2.427; Campania 1.361; Lazio 1.297; Lombardia ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) In data 9l’incremento nazionale dei casi è +0,72% (ieri +0,85%) con 1.770.149 contagiati totali, 997.895 dimissioni/guarigioni (+39.266) e 61.739 deceduti (+499); 710.515 infezioni in corso (-27.010). Ricordiamo che questa settimana i dati sono condizionati al ribasso, oltre che dal solito calo post weekend, anche dalle festività infrasettimanali e dalla conseguente minore attività di esecuzione e valutazione dei test. Elaborati 118.475 tamponi totali (ieri 149.232) con 50.932 nuovi casi testati (ieri 59.551); 12.756 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 10,76% (ieri 9,94% – target 2%) rapporto positivi/nuovi casi testati 25,04% (ieri 24,92% – target 3%). Ricoverati con sintomi -428 (29.653); terapie intensive -25 (3.320) con 152 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 2.427; Campania 1.361; Lazio 1.297; Lombardia ...

SkyTG24 : Covid Roma, arrivato il primo volo Alitalia Covid-tested da New York. Diretta - Corriere : Il bollettino di oggi 9 dicembre: 12.756 nuovi casi e 499 morti - ag_notizie : Covid, in Sicilia altri 753 contagiati (9 in provincia): stabili i ricoveri - zazoomblog : Coronavirus in Italia bollettino 9 dicembre: 12.756 casi su 118.475 tamponi 499 morti - #Coronavirus #Italia… - lucarango88 : ??Bollettino #Lombardia #9dicembre Casi +1.233 (433.560 +0,29%) Deceduti +69 (23.277 +0,30%) Guariti +23.090 (320.3… -