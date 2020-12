Bollette luce e gas: cosa cambia da gennaio 2021 per le pmi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) In merito alle Bollette luce e gas c’è una data molto importante da segnare sul calendario: è quella del 1° gennaio 2021. A partire da questa data, infatti, le piccole imprese saranno tenute a passare al mercato libero della luce. L’addio al mercato tutelato per le famiglie, invece, è previsto il 1° gennaio 2022, ma in ogni caso si può anticipare ed è anche per questo motivo che ogni mese ci occupiamo di analizzare il mercato tramite le offerte comparative e i simulatori online: qui puoi consultare quali sono le migliori offerte luce per il mese di dicembre 2020. Bollette luce e gas: novità per le piccole imprese dal 1 gennaio 2021 Dunque, come abbiamo anticipato sopra, a decorrere dal 1° ... Leggi su risparmioggi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) In merito allee gas c’è una data molto importante da segnare sul calendario: è quella del 1°. A partire da questa data, infatti, le piccole imprese saranno tenute a passare al mercato libero della. L’addio al mercato tutelato per le famiglie, invece, è previsto il 1°2022, ma in ogni caso si può anticipare ed è anche per questo motivo che ogni mese ci occupiamo di analizzare il mercato tramite le offerte comparative e i simulatori online: qui puoi consultare quali sono le migliori offerteper il mese di dicembre 2020.e gas: novità per le piccole imprese dal 1Dunque, come abbiamo anticipato sopra, a decorrere dal 1° ...

Chi è preoccupato per la bolletta della luce può stare tranquillo, infatti, con pochi accorgimenti è possibile trascorrere le feste senza rinunciare alle decorazioni luminose. La cosa più importante è ...

Eni gas e luce regala Sky per 60 giorni. Nell'offerta il pacchetto Intrattenimento Plus che include Netflix. Dopo, sconto del 55% per altri 10 mesi ...

