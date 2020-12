Blitz antidroga ai Castelli | tra gli arresti anche i fratelli Bianchi | indagati per l’omicidio di Willy Duarte Monteiro

Leggi su dire

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA – I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal gip presso il Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di 6 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e tentata estorsione.Tra i destinatari del provvedimento che dispone l’arresto ci sono anche i fratelli Bianchi, attualmente già detenuti in carcere poiché indagati per l’omicidio di Willy Duarte Monteiro, avvenuto a Colleferro (Rm) lo scorso 6 settembre.