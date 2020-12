Blitz a San Basilio: smantellato sodalizio criminale, 11 arresti. Ecco come veniva gestito lo spaccio (Di mercoledì 9 dicembre 2020) smantellato un sodalizio criminale dedito allo spaccio nel quartiere di San Basilio, a Roma. Oggi il personale della Squadra Investigativa del IV Distretto di Polizia della Questura di Roma, diretto da Agnese Cedrone, ha eseguito 11 ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP presso il Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, nei confronti di appartenenti ad un sodalizio criminale dedito all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, nel quartiere di San Basilio. Leggi anche: Blitz ai Castelli Romani: 6 arresti, tra loro anche i fratelli Bianchi. Ecco come gestivano lo spaccio, ‘spedizioni punitive’ per chi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 9 dicembre 2020)undedito allonel quartiere di San, a Roma. Oggi il personale della Squadra Investigativa del IV Distretto di Polizia della Questura di Roma, diretto da Agnese Cedrone, ha eseguito 11 ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP presso il Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, nei confronti di appartenenti ad undedito all’attività didi sostanze stupefacenti, nel quartiere di San. Leggi anche:ai Castelli Romani: 6, tra loro anche i fratelli Bianchi.gestivano lo, ‘spedizioni punitive’ per chi ...

