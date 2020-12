Bielorussia e Russia annunciano esercitazione militare congiunta nel 2021 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La BieloRussia e la Russia hanno in programma di condurre congiuntamente “Zapad-2021”. Esercitazioni strategiche nel settembre del prossimo anno. Infatti queste manovre sono effettuate da entrambi i Paesi in un sistema ciclico ogni quattro anni, e l’ultima edizione si è svolta nel 2017. Informazione fornita dal Ministro della Difesa della Federazione Russa, il generale dell’Esercito Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lae lahanno in programma di condurremente “Zapad-”. Esercitazioni strategiche nel settembre del prossimo anno. Infatti queste manovre sono effettuate da entrambi i Paesi in un sistema ciclico ogni quattro anni, e l’ultima edizione si è svolta nel 2017. Informazione fornita dal Ministro della Difesa della Federazione Russa, il generale dell’Esercito

MoliPietro : Bielorussia e Russia annunciano esercitazione militare congiunta nel 2021 - izanolla : Per aggiungere un senso surreale all'ultimo mese del 2020 mi sto pippando le parate militari femminili della Corea… - watohal : Lukashenko chiede il perché di questa infamia contro i suoi atleti da parte di Thomas Back, ma in realtà lo sa bene… - AleBaroAB : @bordoni_russia stesso ricatto a sfondo politico fatto con la Russia (in quel caso era la Wada, vedere il mio post… - bordoni_russia : Il Comitato esecutivo del Cio ha sospeso la Bielorussia. Lo ha annunciato il presidente del Thomas Bach, in confere… -

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia Russia BIELORUSSIA-RUSSIA Tikhanovskaja a papa Francesco: La crisi bielorussa è anche questione morale e di fede AsiaNews Bielorussia e Russia annunciano esercitazione militare congiunta nel 2021

Zapad-21, l'esercitazione tra Bielorussia e Russia è motivata da una massiccia presenza di forze e armamento offensivo NATO nei paesi Baltici.

La Bielorussia sospesa dal Comitato Olimpico Breakdance a Parigi ' 24

Leggi su quotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Lamuoverà i primi passi ai Giochi didel 2024, mentre l'arrampicata, lo skateboard e il surf si ripresenteranno dopo il loro debutto previsto, la prossi ...

Zapad-21, l'esercitazione tra Bielorussia e Russia è motivata da una massiccia presenza di forze e armamento offensivo NATO nei paesi Baltici.Leggi su quotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Lamuoverà i primi passi ai Giochi didel 2024, mentre l'arrampicata, lo skateboard e il surf si ripresenteranno dopo il loro debutto previsto, la prossi ...