Biathlon | Coppa del Mondo Hochfilzen 2020 | Dorothea Wierer e l’Italia mirano a nuovi successi da cuore in gola

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) La terza e la quarta tappa delladeldi-’21 si disputeranno a, località storica per ilfemminile. Infatti il 17 dicembre 1987 fu palcoscenico della prima competizione di sempre valevole per la versione “rosa” delladel. Quella prova, un’individuale, venne vinta dalla norvegese Anne Elvebakk davanti alla svedese Eva Korpela e alla norvegese Siri Grundnes. Sino a oggi nel Langlauf undzentrumsi sono disputate 58 gare femminili individuali di primo livello (11 quindici km, 25 sprint, 20 inseguimenti, 2 mass start), di cui otto con valore iridato diluite tra le edizioni 2005 e 2017. Su queste nevi sono trentuno le atlete capaci di imporsi in ...

La terza e la quarta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2020-’21 si disputeranno a Hochfilzen, località storica per il biathlon femminile. Infatti il 17 dicembre 1987 fu p ...Il biathlon, dopo le prime due tappe stagionali andate in scena in Finlandia, a Kontiolahti, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Austria: doppia tappa anche ad Hochfilzen, dove si terrann ...