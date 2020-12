Bernardini de Pace: «Le donne si mettono nelle condizioni di rischiare lo stupro» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non solo l’articolo su Libero, con la risposta all’intervista di Pietro Senaldi, ma anche l’intervento in collegamento con Mattino 5. Per l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace, le donne, alcune donne, si mettono «nelle condizioni di rischiare lo stupro». Parole molto forti, per le quali l’avvocato viene fortemente criticata dagli altri opinionisti presenti in studio, ma che lei rivendica con forza, cercando di spiegare un concetto che, tuttavia, si fa davvero fatica a comprendere. LEGGI ANCHE > A Ibiza un’altra vittima di Genovese? La testimonianza Bernardini de Pace, la sua opinione a Mattino 5 La cornice della discussione è, ovviamente, quella relativa al caso di Alberto Genovese. L’avvocato ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non solo l’articolo su Libero, con la risposta all’intervista di Pietro Senaldi, ma anche l’intervento in collegamento con Mattino 5. Per l’avvocato Annamariade, le, alcune, sidilo». Parole molto forti, per le quali l’avvocato viene fortemente criticata dagli altri opinionisti presenti in studio, ma che lei rivendica con forza, cercando di spiegare un concetto che, tuttavia, si fa davvero fatica a comprendere. LEGGI ANCHE > A Ibiza un’altra vittima di Genovese? La testimonianzade, la sua opinione a Mattino 5 La cornice della discussione è, ovviamente, quella relativa al caso di Alberto Genovese. L’avvocato ...

