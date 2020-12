Berlusconi telefona a Chiara Ferragni e Fedez/ “Motivo d’orgoglio per Milano”

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Silvioper complimentarsi con loro per l'Ambrogino d'Oro: i complimenti pubblici sui social.

Postate5 : RT @cicciogia: +++ULTIM'ORA+++ Berlusconi telefona a Brunetta: 'Di Maio è il nipote di Maradona'. - Riniello : RT @cicciogia: +++ULTIM'ORA+++ Berlusconi telefona a Brunetta: 'Di Maio è il nipote di Maradona'. -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi telefona

Il Sussidiario.net

Silvio Berlusconi telefona a Chiara Ferragni e Fedez per complimentarsi con loro per l'Ambrogino d'Oro: i complimenti pubblici sui social.Chiara Ferragni e Fedez, una telefonata a sorpresa per l'amatissima coppia: a chiamarli inaspettatamente è proprio lui, la foto sui social.