Berlusconi chiama i Ferragnez, il web insorge: “Presidente, che delusione” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il cavaliere, Silvio Berlusconi, ha chiamato i Ferragnez per congratularsi con loro. Questo gesto non è stato dalla maggior parte dei sostenitori dell’imprenditore. Il 7 Dicembre si è tenuta la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il cavaliere, Silvio, hato iper congratularsi con loro. Questo gesto non è stato dalla maggior parte dei sostenitori dell’imprenditore. Il 7 Dicembre si è tenuta la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

massidanu : RT @radiodeejay: 'È motivo di orgoglio sapere che sia andato a due ragazzi, due trentenni di successo che si sono impegnati con generosità… - radiodeejay : 'È motivo di orgoglio sapere che sia andato a due ragazzi, due trentenni di successo che si sono impegnati con gene… - omgiian : beh sì certo ti chiama berlusconi per farti le sue congratulazioni e tu non rispondi funziona proprio così nella vi… - ottopagine : Milano, Berlusconi chiama i Ferragnez: 'Orgoglioso di voi' - Andrea59749012 : Berlusconi chiama Fedez e Ferragni: 'I miei complimenti per l'Ambrogino d'oro' -