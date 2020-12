Berlusconi chiama Fedez e la Ferragni ma il web quando sente il contenuto della telefonata si rivolta, “Ma che sta dicendo? … non è vero che …” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Fedez e Chiara Ferragni sono sempre amatissimi e seguitissimi tanto che quando recentemente Chiara Ferragni è stata attaccata da Eleonora Daniele che ha sostenuto che la Ferragni avrebbe potuto anche attivarsi un po’ di più con i suoi follower per convincere soprattutto i ragazzi al rispetto maggiore delle regole anticovid, il web si è rivoltato contro la Daniele. Da qui è scaturita una grande polemica perché Fedez ha controbattuto sui social invitando Eleonora Daniele a documentarsi prima di parlare e ha ricordato alla conduttrice di Storie Italiane che la moglie, Chiara Ferragni ha raccolto fondi per aumentare le terapie intensive a Milano. Dopo di che sul web si sono scatenati contro Eleonora Daniele che aveva attaccato Chiara ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 9 dicembre 2020)e Chiarasono sempre amatissimi e seguitissimi tanto cherecentemente Chiaraè stata attaccata da Eleonora Daniele che ha sostenuto che laavrebbe potuto anche attivarsi un po’ di più con i suoi follower per convincere soprattutto i ragazzi al rispetto maggiore delle regole anticovid, il web si èto contro la Daniele. Da qui è scaturita una grande polemica perchéha controbattuto sui social invitando Eleonora Daniele a documentarsi prima di parlare e ha ricordato alla conduttrice di Storie Italiane che la moglie, Chiaraha raccolto fondi per aumentare le terapie intensive a Milano. Dopo di che sul web si sono scatenati contro Eleonora Daniele che aveva attaccato Chiara ...

