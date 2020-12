Berlusconi chiama Fedez e Ferragni: cosa si sono detti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) .La coppia regina dei social, formata da Fedez e Chiara Ferragni, ha ricevuto un’inaspettata telefonata da Silvio Berlusconi. Ecco perché, l’ex Presidente del Consiglio si è complimentato con i Ferragnez. La videochiamata di Silvio Berlusconi L’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha telefonato, a sorpresa, alla coppia d’oro dei social, Fedez e Chiara Ferragni. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 9 dicembre 2020) .La coppia regina dei social, formata dae Chiara, ha ricevuto un’inaspettata telefonata da Silvio. Ecco perché, l’ex Presidente del Consiglio si è complimentato con i Ferragnez. La videota di SilvioL’ex Presidente del Consiglio Silvioha telefonato, a sorpresa, alla coppia d’oro dei social,e Chiara. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

misscantelli : @TristeEbbasta neanche un mese fa parlava di iniziare una rivoluzione, non penso che rispondere a un uomo come berl… - trashastrale : ?? ESCLUSIVO ?? BERLUSCONI CHIAMA FEDEZ E CHIARA FERRAGNI @Fedez @ChiaraFerragni #Fedez #chiaraferragni - rep_milano : Berlusconi chiama Fedez e Ferragni: 'I miei complimenti per l'Ambrogino d'oro' [aggiornamento delle 13:46] - FedeDiLo98 : RT @formulaclaude: ehm si chiama educazione e soprattutto non mi pare che Berlusconi ha avuto condanne per stupro,cosa fate per i like. - formulaclaude : ehm si chiama educazione e soprattutto non mi pare che Berlusconi ha avuto condanne per stupro,cosa fate per i like. -