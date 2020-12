Bene confiscato “La Balzana”, senatore Ruotolo: “Presentata interrogazione per scongiurare passi indietro” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSanta Maria La Fossa (Ce) – “Salvare il Bene confiscato «La Balzana» mettendolo al centro di un importante progetto di recupero e rilancio, e soprattutto di riuso sociale attraverso il pieno coinvolgimento del terzo settore e della rete antimafia del territorio e nazionale, sia per il suo valore simbolico nella lotta alla criminalità, sia per le sue potenzialità di sviluppo economico e occupazionale”. Lo ha chiesto il senatore Sandro Ruotolo del Gruppo Misto in una interrogazione rivolta ai ministri dell’interno e per il sud e la coesione territoriale e sottoscritta anche dai senatori Loredana De Petris e Vasco Errani. “I ministri adottino iniziative di stimolo alla Prefettura, alla Regione e all’Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati per attivare opportuni tavoli ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSanta Maria La Fossa (Ce) – “Salvare il«La Balzana» mettendolo al centro di un importante progetto di recupero e rilancio, e soprattutto di riuso sociale attraverso il pieno coinvolgimento del terzo settore e della rete antimafia del territorio e nazionale, sia per il suo valore simbolico nella lotta alla criminalità, sia per le sue potenzialità di sviluppo economico e occupazionale”. Lo ha chiesto ilSandrodel Gruppo Misto in unarivolta ai ministri dell’interno e per il sud e la coesione territoriale e sottoscritta anche dai senatori Loredana De Petris e Vasco Errani. “I ministri adottino iniziative di stimolo alla Prefettura, alla Regione e all’Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati per attivare opportuni tavoli ...

Dopo lo «strappo» con il Consorzio pubblico Agrorinasce che gestisce importanti beni confiscati alla camorra, Santa Maria la Fossa, piccolo centro del Casertano di 2600 anime, dove ...

Il Comune di Santa Maria la Fossa ha perso 1,4 milioni di euro di fondi pubblici che dovevano riqualificare la casa del boss Bidognetti

Dopo lo “strappo” con il Consorzio pubblico Agrorinasce che gestisce importanti beni confiscati alla camorra, Santa Maria la Fossa, piccolo centro del Casertano di 2600 anime, dove alcuni decenni fa i ...

Dopo lo «strappo» con il Consorzio pubblico Agrorinasce che gestisce importanti beni confiscati alla camorra, Santa Maria la Fossa, piccolo centro del Casertano di 2600 anime, dove alcuni decenni fa i ...