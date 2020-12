Ben Affleck e la nuova vita senza alcol grazie ad Ana de Armas | «Il dramma è finito»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ben Affleck, 48 anni, si è lasciato alle spalle la dipendenza da alcol che più volte, in passato, lo ha spedito in rehab: «Il dramma è finito», c’era scritto su una maglietta indossata nei giorni scorsi dal premio Oscar. Una frase che molti osservatori hanno associato alla sua rinascita. Una rinascita con cui ha molto a che fare l’attrice cubana Ana de Armas, 32, a cui Affleck è legato da otto mesi. All’inizio pochi credevano nella loro relazione. Invece i due – che si sono conosciuti alla fine del 2019 sul set di Deep Water – sono sempre più uniti e progettano un futuro insieme, tanto che lei di recente ha venduto la sua casa a Venice, in California, e si è trasferita nella villa del fidanzato pochi chilometri più a nord, nel quartiere residenziale di Pacific Palisades. «La love story va avanti a gonfie vele», ha rivelato una fonte a People.