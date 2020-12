Beautiful mercoledì 16 dicembre 2020 | furiosa lite tra Shauna e Brooke

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Le anticipazioni relative alla puntata di16di, ci preannunciano una discussione molto forte tra. A un tratto, il loro diverbio sembra che possa trasformarsi in una violentache viene frenata da una terza persona. Ma ecco che, a un certo punto, giungono notizie inaspettate.anticipazioni: Katie continua a star male e il rene dinon è compatibile con il suo Nella puntata diche andrà in onda16, Quinn esorterà Katie a non perdersi d’animo, le ricorda di essere una Logan e questo è importante, in quanto le donne di questa famiglia non si sono mai perse d’animo. A ...