Beautiful | anticipazioni puntata 10 dicembre | la minaccia di Bill

(Di giovedì 10 dicembre 2020)10: mentre Brooke si prepara ad affrontare Ridge,mette i puntini sulle i con Shauna. Su richiesta di Thomas, Danny ha rivelato a Brooke tutto ciò che sa sulla presunta notte d’amore di Shauna e Ridge. La Logan è sconvolta, furiosa ed amareggiata. Non può credere che Ridge l’abbia tradita davvero L'articolo proviene da YesLife.it.

POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 10 dicembre: Ridge e Shauna sono preoccupati - zazoomblog : BEAUTIFUL anticipazioni puntata di giovedì 10 dicembre 2020 - #BEAUTIFUL #anticipazioni #puntata - redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #10dicembre - zazoomblog : Beautiful Una vita e Il segreto: anticipazioni oggi 10 dicembre 2020 - #Beautiful #segreto: #anticipazioni - zazoomblog : Anticipazioni americane Beautiful: Steffy e Liam fanno l’amore e lei rimane incinta? - #Anticipazioni #americane… -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful anticipazioni

Le anticipazioni della famosa soap opera Beautiful riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 14 a venerdì 18 dicembre, Katie Logan sarà molto preoc ...Anticipazioni soap opera Beautiful dal 14 al 19 dicembre: Brooke e Ridge sempre più in crisi a causa di Shauna.