Battuta sessista, l'Associazione Stampa Romana: 'Ancora nessuna scusa da Leonarduzzi' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) In una nota firmata dal Comitato Pari opportunità dell'Associazione della Stampa Romana (Asr), si fa presente che "stiamo Ancora aspettando che Lorenzo Leonarduzzi, il telecronista di Rai Sport, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 9 dicembre 2020) In una nota firmata dal Comitato Pari opportunità dell'della(Asr), si fa presente che "stiamoaspettando che Lorenzo, il telecronista di Rai Sport, ...

Frances19842972 : stasera ho visto che su striscia la notizia è stata fatta una battuta sessista di cattivo gusto su Diletta Leotta d… - cesarebrogi1 : RT @NFratoianni: Mentre in Francia veniva compiuto atto di civiltà antirazzista in uno stadio, in Italia un giornalista #Rai pronunciava un… - indk_s : Ma come 'grande Luciana'?? Ha fatto una battuta pessima e sessista e tu le fai la chiosa? @EzioGreggio #striscia - Italia_Notizie : Il dizionario Rocci costretto alle scuse per la battuta sessista - repubblica : Il dizionario Rocci costretto alle scuse per la battuta sessista -

Ultime Notizie dalla rete : Battuta sessista Inchiesta Open, Renzi e la presunta frase sessista su Boschi: "Su stampa vergognosa montatura. Chiederemo i danni" la Repubblica Battuta sessista, l'Associazione Stampa Romana: "Ancora nessuna scusa da Leonarduzzi"

Ieri Leonarduzzi, mentre commentava il rally di Monza, ha pronunciato una battuta sessista che l'Asr definisce "un becero luogo comune di bassissimo profilo" ...

Battuta sessista in diretta: contestazione disciplinare per il cronista sportivo della Rai

Battuta sessista di pessimo gusto, peraltro detta in telecronaca per una discutibile scommessa, 100 euro. Il caso, ieri, era stato sollevato dalla senatrice Valeria Fedeli, del Pd. Avrà vinto la scomm ...

Ieri Leonarduzzi, mentre commentava il rally di Monza, ha pronunciato una battuta sessista che l'Asr definisce "un becero luogo comune di bassissimo profilo" ...Battuta sessista di pessimo gusto, peraltro detta in telecronaca per una discutibile scommessa, 100 euro. Il caso, ieri, era stato sollevato dalla senatrice Valeria Fedeli, del Pd. Avrà vinto la scomm ...