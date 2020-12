Basta con questa storia delle «bitches» e del «cash» nella Trap (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Premessa: mi piacerebbe che quanto scritto non venisse interpretato per quello che non vuole in alcun modo essere, cioè come un attacco generalizzato e prevenuto al genere, la solita polemica sterile con un intento moralizzatore di fondo, il solito discorso di chi parla dall’alto senza sapere, tentando di demonizzare una forma di espressione artistica, come indiscutibilmente è la Trap, attribuendole la responsabilità di ogni condotta peccaminosa tenuta dai giovani. Mi piacerebbe che quanto scritto venisse preso come un invito ad andare un pochino oltre, senza che scattino istinti difensivi verso il proprio genere musicale preferito o il proprio idolo. Ci tengo quindi a sottolineare (poi però la smetto che altrimenti più che un articolo diventa un disclaimer) che no, non credo sia «tutta colpa della Trap e di Sfera Ebbasta» come certe volte si è detto, e che sì, anche a me capita di ascoltare delle canzoni Trap. Certo, non sono un fan del genere, ma non ne sono nemmeno un detrattore. Infatti, dopo aver guardato il documentario che ha anticipato l’uscita dell’ultimo album di Sfera Ebbasta, sono andato con molta curiosità ad ascoltarmi il prodotto finito, cioè le canzoni. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Premessa: mi piacerebbe che quanto scritto non venisse interpretato per quello che non vuole in alcun modo essere, cioè come un attacco generalizzato e prevenuto al genere, la solita polemica sterile con un intento moralizzatore di fondo, il solito discorso di chi parla dall’alto senza sapere, tentando di demonizzare una forma di espressione artistica, come indiscutibilmente è la Trap, attribuendole la responsabilità di ogni condotta peccaminosa tenuta dai giovani. Mi piacerebbe che quanto scritto venisse preso come un invito ad andare un pochino oltre, senza che scattino istinti difensivi verso il proprio genere musicale preferito o il proprio idolo. Ci tengo quindi a sottolineare (poi però la smetto che altrimenti più che un articolo diventa un disclaimer) che no, non credo sia «tutta colpa della Trap e di Sfera Ebbasta» come certe volte si è detto, e che sì, anche a me capita di ascoltare delle canzoni Trap. Certo, non sono un fan del genere, ma non ne sono nemmeno un detrattore. Infatti, dopo aver guardato il documentario che ha anticipato l’uscita dell’ultimo album di Sfera Ebbasta, sono andato con molta curiosità ad ascoltarmi il prodotto finito, cioè le canzoni.

SusannaCeccardi : Basta con questi dpcm, il Parlamento tutto deve prendere in mano la situazione. E non c'entra nulla che il popolo s… - Adnkronos : Pescatori in ostaggio, vescovo Mazara: 'Si usino i corpi speciali' - chedisagio : Se riapri I negozi la domenica, ultimo giorno utile della 'black Friday week', non può lamentarti della gente in st… - _yoongisaplanet : RT @staellare: immaginate essere army e dire che l’ologramma di yoongi è stato imbarazzante. non si tratta di avere un’opinione ma di esser… - AlbertoOnlus : Un albero di Natale pieno di libri. Noi ce l'abbiamo e puoi averlo anche tu grazie all'iniziativa di Liber Liber. C… -

Ultime Notizie dalla rete : Basta con Variante ex cantieri Santini, venerdì l'approvazione, Futuro in Comune: "Basta con queste schifezze" Vivere Civitanova Savona, troppi interventi per il Covid: contratti a tempo determinato per assumere militi

I volontari mancano: la Croce d’Oro deve ricorrere al bando Per l’emergenza richiesti soccorritori ma anche autisti ...

Basta con questa storia delle «bitches» e del «cash» nella Trap

Premessa: mi piacerebbe che quanto scritto non venisse interpretato per quello che non vuole in alcun modo essere, cioè come un attacco generalizzato e prevenuto al genere, la solita polemica sterile ...

I volontari mancano: la Croce d’Oro deve ricorrere al bando Per l’emergenza richiesti soccorritori ma anche autisti ...Premessa: mi piacerebbe che quanto scritto non venisse interpretato per quello che non vuole in alcun modo essere, cioè come un attacco generalizzato e prevenuto al genere, la solita polemica sterile ...