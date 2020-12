Basket | Luca Dalmonte si presenta da nuovo coach della Fortitudo | “Serviranno anima e cuore”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)è ufficialmente ilallenatoreBologna. Si è tenuta da poco la conferenza stampa dizione del tecnico di Imola insieme al presidente Christian Pavani e al GM Marco Carraretto. A differenza di quanto ha fatto la Virtus (Djordjevic prima esonerato e poi reintegrato) in casaha vinto la linea del cambiamento, con l’allontanamento di Meo Sacchetti dopo un inizio di stagione davvero molto deludente per la Effe, ultima in campionato con solo due punti. Queste le prime parole didatecnico: “Qui servonoe cuore, le parole sono importanti, ma deve parlare il campo. Cercherò di trasmettere il senso di ...