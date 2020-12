Basket, la Virtus Roma si ritira dal campionato di Serie A1 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Pagina triste per lo sport italiano. La Virtus Roma si ritira ufficialmente dal campionato di Serie A1 di Basket e a comunicarlo è stato lo stesso patron del club laziale, Claudio Toti, che non è riuscito a versare entro la deadline del 9 dicembre la cifra di 35.000 euro per poter proseguire nella propria avventura nella massima Serie di pallacanestro. A confermare quanto accaduto è anche la Lega Basket con una nota ufficiale: “La Federazione Italiana Pallacanestro prende atto con rammarico della volontà, da parte della dirigenza della società Virtus Roma, di rinunciare alla partecipazione al campionato in corso. Impossibile non sottolineare il gravissimo danno di immagine arrecato non solo al ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Pagina triste per lo sport italiano. Lasiufficialmente daldiA1 die a comunicarlo è stato lo stesso patron del club laziale, Claudio Toti, che non è riuscito a versare entro la deadline del 9 dicembre la cifra di 35.000 euro per poter proseguire nella propria avventura nella massimadi pallacanestro. A confermare quanto accaduto è anche la Legacon una nota ufficiale: “La Federazione Italiana Pallacanestro prende atto con rammarico della volontà, da parte della dirigenza della società, di rinunciare alla partecipazione alin corso. Impossibile non sottolineare il gravissimo danno di immagine arrecato non solo al ...

